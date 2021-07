Liga : Virer des Français pour garder Messi, Tebas met la pression

Dans : Liga.

Auteur d’une très belle Copa America avec sa sélection argentine, Lionel Messi ne sait pas encore avec quel club il jouera la saison prochaine…

Depuis le début du mois de juillet, Lionel Messi est au chômage. Libre de tout contrat pour la première fois de sa carrière, sachant qu’il a toujours eu un bail plus ou moins long avec le Barça, la star de 34 ans est pour l’instant sur la touche. Ce qui ne semble pas l'inquiéter plus que cela, sachant qu’il enchaîne les grosses performances avec l’Argentine. Après avoir été décisif à de nombreuses reprises depuis le début de la compétition, la Pulga jouera la finale de la Copa face au Brésil dimanche. L’occasion pour Messi d’ouvrir son palmarès international, lui qui a toujours échoué en finale, que ce soit à la Coupe du Monde (2014) ou à la Copa America (2007, 2015, 2016). Suite à ce potentiel sacre, Messi devra trancher sur son avenir. Si son clan négocie bien avec le Barça, le Catalan d'adoption n’est pas encore sûr de poursuivre son aventure au Camp Nou. Vu que pour l’instant, le Barça est dans l’incapacité de lui proposer un gros contrat.

Javier Tebas prévient le Barça pour Messi

Selon Javier Tebas, La Liga pourrait effectivement invalider le nouveau contrat de Messi si le FCB n’arrive pas à assainir ses comptes. « Je ne sais pas si Messi débutera le championnat le 15 août avec le Barça. S'il n'y a pas de départs, ce sera impossible… », a lancé, sur La Sexta, le président de la Ligue espagnole, qui sait que le Barça n'entre pas dans les clous du fair-play financier. Si le FCB arrive à respecter la « règle 1x4 », selon laquelle il est possible d’investir un euro pour quatre autres euros économisés, le retour de Messi pourra se faire. Mais pour respecter le plafond salarial demandé par les instances, le club catalan va surtout devoir vendre des joueurs durant ce mercato estival. Histoire de dégraisser son effectif, après les arrivées d’Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero, le FCB pourrait se séparer de plusieurs éléments, et notamment des Français. En effet, après avoir vendu Junior Firpo à Leeds pour 15 millions d'euros, Antoine Griezmann et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie. Et ils ne seront pas les seuls, car si Barcelone veut garder sa super-star Messi, Joan Laporta va devoir faire de nombreuses concessions...