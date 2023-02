Liga : Le Barça chute à Almeria, sale semaine pour Xavi

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

23e journée de Liga :

Stade des Jeux méditerranéens.

Almeria - FC Barcelone : 1 à 0.

But : El Bilal Touré (24e) pour Almeria.

À cause de cette deuxième défaite de la semaine, après son élimination de l’Europa League face à Manchester United jeudi, le Barça perd un peu de son avance en tête de la Liga. Suite au nul du Real contre l’Atletico samedi, l’équipe de Xavi n’a plus que sept points d’avance sur Madrid dans la course au titre.