Liga : L’incroyable défaite du Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après 73 matchs consécutifs en marquant au moins un but, le record du Santos de Pelé égalé, le Real Madrid n’a pas pu trouver l’ouverture à domicile face au Bétis Séville, et s’est même fait surprendre à la 94e minute (0-1). Résultat, cette défaite empêche la Maison Blanche de battre ce prestigieux record, et malgré le retour de Cristiano Ronaldo, c’est un retard de sept points qui sépare le champion en titre du FC Barcelone, qui a pour le moment tout gagné. Alors que le Real Madrid poussait pour faire la différence en toute fin de rencontre, à la suite d’une longue action de possession, c’est Sanabria qui a trouvé l’ouverture de la tête au bout des arrêts de jeu, devant un Santiago Bernabeu médusé.