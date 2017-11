Liga : Cristiano Ronaldo attend le bon moment pour rattraper le Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Incapable de faire la différence dans le derby de Madrid, le Real a dû se contenter du match nul sur le terrain de l’Atlético (0-0) samedi dernier.

Résultat, les deux équipes se retrouvent à 10 points du FC Barcelone, leader du championnat. Autant dire que cela s’annonce difficile pour le champion d’Espagne, presque condamné à un sans-faute pour espérer conserver son titre. Pas de quoi effrayer l’ancien Merengue Xabi Alonso qui refuse de paniquer après seulement 12 journées de Liga.

« Il reste encore beaucoup de temps avant la fin du championnat, les positions peuvent changer très rapidement, a prévenu l’Espagnol. Pour le moment, c'est vrai que l'écart entre le Barça et le Real Madrid est important mais le Barça aura des matchs difficiles. Ils devront se rendre à Bernabeu et tout peut changer rapidement. Il faut rester positif, l'équipe est très bonne et tout peut arriver. »

A quand le retour du grand CR7 ?

Surtout si Cristiano Ronaldo relance enfin son compteur bloqué à 1 but en championnat. « Je suis certain que Ronaldo sera là dans les moments importants de la saison, a annoncé l’ex-milieu de terrain. Il a été incroyable en fin de saison dernière, il s'est montré décisif quand l'équipe a eu besoin de lui. Il est toujours aussi bon et aussi motivé pour être le meilleur. » Pour rattraper son retard, le Real aura besoin de l’efficacité du Portugais, si possible avant la fin de la saison...