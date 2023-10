Liga ‍: Corruption au Real et Pérez l'intouchable, Tebas s'en mêle ‍!

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, le football espagnol est au coeur d'informations très compromettantes. Après le Barça, c'est le Real Madrid qui aurait sollicité des faveurs arbitrales.

Le Barça est pris depuis de nombreux mois dans l’affaire Negreira, du nom de cet ancien responsable de l’arbitrage rétribué pour donner des conseils au club catalan. Dans cette histoire, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, les deux anciens présidents du FC Barcelone, sont accusés du délit de corruption. Cette affaire on ne peut plus grave pourrait porter préjudice à toute l'institution catalane si les deux hommes étaient reconnus coupables. José Manuel Villarejo, un ancien commissaire de la police espagnole âgé de 72 ans, était chargé d'investiguer dans l'affaire, notamment sur le comportement de Sandro Rosell. Invité sur RAC1 ces dernières heures, il en a aussi profité pour dénoncer les agissements du Real Madrid.

Le Real Madrid comme le Barça ?

Villarejo indique en effet que l'enquête avait commencé sur Rosell pour des liens prétendus avec des indépendantistes catalans. Mais rien de tout cela n'a filtré. Ce qui a été cependant mis en lumière, ce sont ses méthodes avec les arbitres : « J'ai pris les premières dispositions et j'ai vu qu'il n'avait rien à voir avec le mouvement indépendantiste, qu'il était un lobbyiste dans le monde du football. La seule chose qui avait un certain intérêt, c'est qu'il avait fait des actions concernant la question des arbitres, pour truquer les matches ». Sur sa lancée, l'ancien enquêteur précisera que « tous les présidents » avaient pris les mêmes mesures, dont... Florentino Pérez : « D'une certaine manière, au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée ». Cependant, pour Villarejo, impossible que le président soit traduit en justice. La raison ? Perez serait intouchable !

Tebas pas surpris concernant Perez

De son côte, le président de la Ligue espagnole de football n'a pas tardé à réagir à ces accusations. Javier Tebas est mesuré sur les propos tenus par Villarejo et veut des preuves concrètes. Mais sur le côté intouchable de Pérez, Tebas n'a aucun doute là-dessus : « Quand il dit que Florentino est intouchable, que Rubalcaba lui avait dit, je pense que je le crois. Je crois ça, parce que ce n'est pas que Villarejo le dit, c'est une chose notoriété publique dans ce pays. Tout le monde le sait, c'est un fait objectif ». Pas de quoi donc arranger l'image du football espagnol et de ses deux monstres. Les masques tombent et les répercussions qui en découlent n'ont pas fini de faire parler. A noter que face aux accusations dont il est l'objet, Florentino Pérez a annoncé entamer des poursuites judiciaires à l'encontre du commissaire Villarejo.