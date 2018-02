Liga : Benzema et les supporters du Real Madrid, c'est le divorce !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid a beau avoir été plutôt rassurant, au moins pendant une mi-temps, face à la Real Sociedad (5-2), un joueur de Zinedine Zidane a été conspué par une grande partie des fans madrilènes. En effet, dans les ultimes secondes de la rencontre, sur un service parfait de Gareth Bale, Karim Benzema a raté le cadre à bout portant, provoquant instantanément une grosse bronca à son encontre. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant français du Real Madrid a droit à cette opposition farouche des fans madrilènes, mais là, la bronca a été tellement intense que Cristiano Ronaldo en personne est venu demander aux supporters des Merengue de cesser de siffler son coéquipier, CR7 étant bien conscient que cela ne contribuera pas à ramener de la sérénité autour de Karim Benzema.

Reste que les choses deviennent de plus en plus compliquées pour l'ancien lyonnais, et que cela va inévitablement relancer les rumeurs sur un possible départ de Karim Benzema lors du prochain mercato. Accessoirement, et même si ses chances semblaient très réduites, il est évident que cela n'aidera pas non plus l'attaquant tricolore du Real Madrid à postuler à l'équipe de France pour le Mondial en Russie. Mais même quand il était performant ce n'était pas non plus le cas...