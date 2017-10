Liga : Barcelone-Las Palmas aura bien lieu malgré la demande du Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Compte tenu des événements qui se déroulent actuellement à Barcelone à l'occasion du référendum censé avoir lieu ce dimanche en Catalogne, malgré l'interdiction décidée par l'Espagne, le Barça avait demandé le report à une date ultérieure de son match contre Las Palmas, prévu à 16h15 au Camp Nou.

En effet, la tension est maximale dans la capitale catalane et des incidents sont à craindre, d'autant plus que Las Palmas a demandé et a obtenu le droit de jouer avec le drapeau espagnol sur son maillot. Mais les instances espagnoles du football ont décidé que cette rencontre devait se disputer à la date et à l'heure prévues, et la demande des dirigeants du Barça a donc été rejetée.