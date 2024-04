Lewandowski pris en flagrant délit, le Barça triche avant le Clasico

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Averti juste avant sa sortie contre Las Palmas (1-0) samedi, Robert Lewandowski a reçu un cinquième carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match de Liga. Mais du côté de la presse madrilène, on soupçonne l’attaquant du FC Barcelone d’avoir volontairement provoqué cette sanction.

Pour son dernier match avant le déplacement au Parc des Princes, le FC Barcelone a assuré l’essentiel avec une courte victoire contre Las Palmas. Le Paris Saint-Germain ne pourra pas tirer beaucoup d’enseignements de cette rencontre surtout marquée par une étonnante coïncidence. Alors qu’ils étaient tous les trois sous la menace d’une suspension, Iñigo Martinez, Robert Lewandowski et João Cancelo ont reçu un carton jaune. Ils seront donc suspendus pour le déplacement à Cadix le 13 avril.

Lewandowski soupçonné

On pourrait penser à de mauvaises nouvelles pour le Barça. Sauf que la presse madrilène soupçonne le club catalan et plus précisément son attaquant. Remplacé par le Brésilien Vitor Roque à la 81e minute, l’ancien joueur du Bayern Munich a étonnamment pris son temps pour quitter la pelouse. Sans surprise, l’arbitre a sorti le carton jaune pour gain de temps. Et le quotidien Marca accuse le Polonais d’avoir forcé cette sanction. La raison est simple, Robert Lewandowski sera certes privé du match face à Cadix. Mais l’avant-centre sera certain d’éviter la suspension pour le clasico prévu le 21 avril.

Lewandowski ne craque pas, le Barça évite la catastrophe https://t.co/XY3rn7htPM — Foot01.com (@Foot01_com) March 30, 2024

Le Barça compte huit point de retard sur le Real Madrid en Liga. Dans ce contexte, seule une victoire face aux Merengue lui permettrait de relancer le championnat. Une performance difficile à envisager sans le meilleur buteur de Xavi. Reste à savoir si le Barça et Robert Lewandowski s’en sortiront sans se faire taper sur les doigts. En 2019, l’ancien Merengue Sergio Ramos avait lui aussi forcé un carton jaune en Ligue des Champions. L’UEFA n’avait pas apprécié et l’avait suspendu pour deux matchs.