Le Real plombe Mbappé, ses adversaires sont ravis

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Encore en phase d’adaptation au Real Madrid, Kylian Mbappé rencontre certaines difficultés pour ses débuts dans la capitale espagnole. L’attaquant français doit évoluer dans une position axiale qu’il n’apprécie pas. Ce qui n’a évidemment pas échappé à ses adversaires en Liga.

Kylian Mbappé ne s’est pas rassuré pendant la trêve internationale. Muet contre l’Italie (défaite 1-3) et la Belgique (victoire 2-0) en Ligue des Nations, l’attaquant du Real Madrid a encore déçu sous le maillot de l’équipe de France. Pas de quoi redonner confiance au Merengue dont le doublé face au Betis Séville (2-0) n’a pas masqué ses difficultés du moment. Il faut dire que l’ancien Parisien doit évoluer en pointe, dans une position qu’il n’apprécie pas. Et ça, les adversaires de la Maison Blanche le savent, à l’image de Takefusa Kubo avant leur confrontation ce samedi soir.

Mbappé dans l'axe, le constat de Kubo

« On souffre beaucoup plus avec lui quand il est collé à la ligne de touche plutôt que dans l'axe, a constaté l’ailier de la Real Sociedad sur Gol Television, lui qui avait affronté le PSG de Kylian Mappé en Ligue des Champions la saison dernière. Pour le moment, je pense qu'il se passe la même chose et j'espère que ça se passera mal pour lui contre nous. Le mieux pour nous, c'est qu'il ne joue pas sur le côté parce qu'il me paraît quasi inarrêtable à ce poste. Et quand il joue en pointe, avec sa vitesse, il faut que l'on essaye de s'entraider pour que le porteur de balle ne soit pas libre, qu'il ne puisse pas lever la tête pour le voir. »

De manière générale, le Japonais estime que l’association entre Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham ne fonctionne pas, les trois stars étant attirées par le couloir gauche. « C'est ce que l'on voit tous, en fin de compte je pense que les trois de devant jouent dans la même position et cela implique qu'ils ne donnent peut-être pas leur meilleure version, a analysé Takefusa Kubo. Mais comme ce n'est pas notre équipe, on essaye de s'occuper de nous-mêmes. » Sans surprise, la tâche n’est pas simple pour l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti.