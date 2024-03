Le Real Madrid a un plan pour faire exploser sa pépite

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Pépite du football turc, Arda Güler fait l’objet d’attentes énormes depuis son transfert au Real Madrid pour 20 millions d’euros. Mais pour l’instant, l’ex-meneur de jeu de Fenerbahçe doit se contenter de miettes.

Longtemps blessé, Arda Güler est enfin de retour, ce qui n’empêche pas Carlo Ancelotti de se montrer extrêmement prudent avec son milieu offensif de 18 ans. L’entraîneur du Real Madrid utilise Arda Güler avec parcimonie, c’est peu de le dire puisque ce dernier a disputé seulement 93 minutes cette saison, toutes compétitions confondues. Auteur de son premier but avec le Real Madrid contre le Celta Vigo dimanche (4-0), le Turc est-il enfin lancé sur les bons rails ? Rien n’est moins sûr d’autant qu’à son poste, la concurrence est démentielle avec Jude Bellingham, Brahim Diaz ou encore Luka Modric.

La saison prochaine, Arda Güler pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent, après une première année d’adaptation chez les Merengue… à moins qu’il soit prêté. C’est une réelle possibilité selon les informations relayées par Calcio Mercato, qui dévoile que l’AC Milan a fait d’Arda Güler l’une de ses priorités dans l’optique de la saison prochaine. Les dirigeants du club lombard ont tout simplement dans l’intention de réaliser avec le Turc la même chose que ce qui a été produit avec Brahim Diaz.

L'AC Milan aimerait s'offrir Arda Güler en prêt

Prêté au Milan AC, le milieu offensif marocain de 24 ans a fait les beaux jours du club italien avant de revenir au Real Madrid plus fort. Un nouveau deal gagnant-gagnant entre les deux géants du football européen est donc à l’étude. La question est simplement de savoir si après un déménagement en Espagne à seulement 19 ans, celui qui a quitté sa Turquie natale est maintenant prêt à faire ses valises pour découvrir un deuxième pays en deux ans. Sportivement, ce prêt à l’AC Milan aurait du sens et ce n’est sans doute pas Carlo Ancelotti qui s’y opposerait. A moins que le maestro italien compte sur Arda Güler pour la saison prochaine pour en faire un potentiel titulaire, ce dont on peut toutefois douter.