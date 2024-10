Le Real en état d’urgence, trois défenseurs ciblés au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures depuis plusieurs mois. Le club merengue, qui doit composer avec les absences de Carvajal et d’Alaba, songe à recruter un défenseur lors du mercato hivernal.

Eder Militao et David Alaba la saison dernière, Dani Carvajal cette saison, le Real Madrid n’a pas de chance avec les blessures depuis quelques temps. Et lorsqu’un joueur est touché, il est souvent victime d’une rupture des ligaments croisés dans la capitale espagnole. Alaba n’est toujours pas revenu et Carvajal s’est ajouté à la liste il y a quelques semaines, des absences préjudiciables qui vont forcer le Real Madrid à recruter dès le mois de janvier. Ce n’est pas dans les habitudes du club merengue, mais Florentino Pérez va cette fois déroger à la règle, ce que confirme le journaliste Mario Cortegana de The Athletic.

Le club merengue va prioriser le recrutement d'un défenseur central et trois pistes sont évoquées par le média aux informations toujours très fiables. Le premier joueur sur la liste du Real Madrid est Aymeric Laporte, vainqueur de l’Euro en 2024 avec l’Espagne et qui a prouvé qu’il n’avait pas perdu son niveau malgré une année à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Sportivement, il s’agit certainement du choix n°1 du club merengue mais financièrement, le salaire de l’ancien Citizen pourrait être un frein à sa venue.

Laporte et Lukeba dans la short-list du Real

Les deux autres joueurs ciblés par le champion d’Espagne en titre sont nettement plus jeunes et représentent davantage un pari pour l’avenir : Vitor Reis (Palmeiras) et Castello Lukeba (Leipzig). On ignore pour l’instant sur quelle cible le Real Madrid va foncer en priorité, mais le recrutement d’un défenseur central en janvier fait de moins en moins de doute. La presse espagnole révèle par ailleurs ce mercredi que la possibilité de voir un latéral droit signer à Madrid au mercato hivernal est également de plus en plus forte. Dans cette optique, le Real rêve d’attirer Trent Alexander-Arnold, à six mois de la fin de son contrat avec Liverpool. L’hiver sera plus bouillant que jamais au Real Madrid, où tout est si calme habituellement.