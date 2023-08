Le Real écoeuré par Mbappé, la vengeance se nomme Lukaku

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A moins d’un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid lors du mercato estival. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le club espagnol ne recrutera pas un attaquant sur le buzzer.

Après avoir perdu Karim Benzema, qui a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, le Real Madrid n’a plus de n°9 de classe internationale au sein de son effectif. Lors de la première journée de Liga sur la pelouse de Bilbao, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-4-2 avec Rodrygo et Vinicius à la pointe de son attaque. Mais cette option est-elle viable sur la durée d’une saison y compris lors des grands chocs de Ligue des Champions ? La question se pose sérieusement. Le Real Madrid a bien recruté Joselu en tant que joueur de complément, mais les Socios du club merengue verraient d’un bon œil la venue d’un véritable attaquant de calibre mondial dans la dernière ligne droite du mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

Ce ne sera pas Kylian Mbappé, qui devrait rester au PSG encore une saison au minimum. Sur le marché, les grands attaquants ne se bousculent pas. Dusan Vlahovic a timidement été cité au Real Madrid mais ses problèmes physiques sont un frein pour tous les clubs qui s’intéressent à lui. De son côté, Harry Kane a signé au Bayern Munich pour près de 120 millions d’euros, après avoir suscité un léger intérêt du Real Madrid au début de l’été. Et si finalement, la meilleure option pour le Real Madrid n’était pas de se pencher sur Romelu Lukaku, indésirable à Chelsea où il est de retour de prêt après une saison à l’Inter Milan ?

Lukaku, le bon plan de la fin du mercato au Real ?

Pour le journaliste Miguel Quintana de Radio Marca, il est clair que le club merengue devrait considérer cette option. « Un prêt d’une saison de Lukaku au Real ne me semble pas être une mauvaise idée. Ne pas recruter d’avant-centre après avoir perdu Benzema mais également Courtois et Militao me semble très risqué et la balance risque/bénéfice est excellente pour la venue de Lukaku au Real » estime le suiveur assidu du club merengue. Reste maintenant à voir si le Real Madrid creusera la piste de cet attaquant au profil diamétralement opposé à ceux de Karim Benzema ou encore de Kylian Mbappé. Mais qui présente au moins la garantie d’être performant au très haut niveau et potentiellement compatible avec des joueurs comme Vinicius, Rodrygo ou encore Bellingham. De son côté, Chelsea souhaite absolument s’en débarrasser et ne devrait donc pas se montrer trop rude en négociations.