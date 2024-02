Le président du Barça pique une crise de nerfs, Barcelone est choqué

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a arraché le nul (3-3) face à une équipe de Grenade qui se bat pour le maintien. Joan Laporta a totalement craqué et provoqué un scandale.

Tandis que le Real Madrid s'est probablement envolé ce week-end vers un nouveau titre de champion d'Espagne en balayant Gérone (4-0), le Barça espérait profiter de la réception de Grenade pour revenir vers la deuxième place. Mais les joueurs de Xavi ont finalement bataillé durement pour arracher le nul face à des visiteurs qui sont dans une situation critique au classement de Liga. Dans les tribunes du stade olympique de Montjuic, qui reçoit les matchs du Barça pendant les travaux au Camp Nou, Joan Laporta a complètement craqué, le président du club catalan ayant visiblement mal vécu le match, mais également l'attitude de certains socios barcelonais présents dans les tribunes près de lui. Et ce sont les petits fours qui ont payé au prix fort le courroux présidentiel.

Laporta déchaîné après le nul du Barça

❗C'est fini au Stade Olympique de Montjuic #BarçaGranada pic.twitter.com/W6Nr0WJ8Wi — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 11, 2024

Furieux du scénario de la rencontre et la faiblesse de son équipe, Joan Laporta a en plus entendu quelques insultes lancées à son encontre, et lorsqu'il est entré dans la zone VIP où un cocktail attendait ses invités, le boss du FC Barcelone a disjoncté. Catalunya Radio et Mundo Deportivo révèlent que Laporta a fait voler les plateaux de petits fours dans un excès de colère jamais vu, ce dernier hurlant sa rage. Personne n'a évidemment osé calmer rapidement un Joan Laporta, qui est aussitôt descendu aux vestiaires afin de faire connaître à son entraîneur et ses joueurs sa façon de penser, laissant pendant ce temps-là le soin au personnel de faire le ménage. Selon les médias barcelonais, l'avenir de Xavi à court terme n'est pas menacé, le départ de ce dernier en fin de saison ayant probablement évité une brutale sanction d'un Joan Laporta qui a bien conscience que les supporters du Barça n'en peuvent plus.