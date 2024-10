Le mercato du Real, Ancelotti donne une réponse improbable

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Affaibli après la grave blessure au genou de Daniel Carvajal, le Real Madrid réfléchit à un éventuel recrutement au poste de latéral droit. Difficile de connaître la tendance après les contradictions de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Le mercato hivernal n’est clairement pas la fenêtre favorite du Real Madrid. Depuis janvier 2019 et la signature de Brahim Diaz, la Maison Blanche n’a pas recruté un seul joueur à cette période de l’année. On pouvait quand même imaginer un recrutement suite à la grave blessure au genou de Daniel Carvajal, absent jusqu’à la fin de la saison. Mais l’entraîneur Carlo Ancelotti s’estime suffisamment armé au poste de latéral droit.

« Je n'ai pas demandé de recrues au club, a d’abord écarté l’Italien en conférence de presse. Parce que la saison dernière on avait déjà bien géré les absences sur blessures et il se passera la même chose cette saison. » Le sujet semblait clos. Sauf que l’ancien coach du paris Saint-Germain n’a pas tardé à se contredire quelques minutes plus tard. « Si l'on trouve le joueur idéal pour le Real Madrid, alors on n'écartera pas la possibilité de recruter un joueur, a ensuite envisagé le technicien. Mais ce n'est pas facile pour le Real Madrid. »

Ancelotti compte sur les jeunes

Puis Carlo Ancelotti est à nouveau revenu sur sa première indication. « On utilisera le centre de formation, a-t-il annoncé avant de donner les noms de jeunes talents. (...) Loren, Fortera, Jacobo… On effectue une évaluation quotidienne de ce qu'ils peuvent nous apporter. On a de jeunes joueurs qui peuvent nous apporter même si certains sont malheureusement blessés. (…) Il y aura aussi le retour d'Alaba, qui récupère bien et qui travaillera bientôt avec le groupe. Pour le moment, on ne prévoit aucune signature. »

D’autant que le nouveau titulaire sait enchaîner les matchs. « Une des plus grandes qualités de Lucas Vazquez, c'est sa force physique et sa capacité à beaucoup courir. Il est très actif et dynamique. Il n'aura aucun problème à jouer les matchs pour lesquels je l'alignerai. On a une confiance absolue et totale en lui parce qu'il a toujours été très bon à chaque fois que je l'ai mis sur le terrain », a rassuré Carlo Ancelotti, qui prévoit de doubler le poste avec le défenseur central brésilien Eder Militão.