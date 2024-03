Le Barça vire un sponsor à 100 millions d'euros par an ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En difficulté financière, le FC Barcelone réfléchit à toutes les options pour augmenter ses recettes. Cela passe notamment par de meilleurs contrats sponsoring et il semble que Nike ne donne pas assez pour faire les maillots...

Même les plus grandes alliances ne peuvent rien contre le besoin de dégager des recettes solides. C'est pourquoi le FC Barcelone ne compte faire aucun cadeau à son équipementier historique Nike. L'Américain s'occupe des maillots du club catalan depuis 1998. Un partenariat ébranlé par les soucis financiers des Blaugranas. Fortement endetté depuis plusieurs années, le Barça met tout en œuvre pour récupérer un maximum d'argent. Il a notamment vendu le nom de son Camp Nou à l'entreprise Spotify, également sponsor maillot du club catalan. Désormais, il est question d'avoir un contrat équipementier plus lucratif et, ce le plus rapidement possible.

Nike donne plus ou Nike quitte le Barça

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta s'est montré direct avec Nike. Il s'estime déçu de l'offre financière du géant américain, la jugeant en deçà du marché mondial actuel. Il donne 45 jours à Nike pour casser le contrat et obtenir un meilleur montant sous peine d'aller voir ailleurs. Une menace à laquelle l'équipementier ne cède pas encore. Laporta a justifié son attitude dans un podcast pour le quotidien catalan Sport, estimant défendre l'institution Barça.

🔴 𝐎𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🗣️ Todo va bien en el podcast de Laporta



🧐 "Una vez escuchada la hora y cuatro minutos que dura la charla, la conclusión es que no hay persona más optimista en toda la congregación culé. Sabe vender ilusión"



✍️ @jvehils https://t.co/rh7UuwiPDy — Diario SPORT (@sport) March 24, 2024

« Nous avons dit à Nike que, sur la base de non-respects qui étaient pour nous flagrants, nous mettions fin au contrat. Ils avaient 45 jours pour nous indemniser, ils ne l'ont pas fait et nous les avons informés que le contrat était en cours de résiliation, ce à quoi ils ont répondu. Ils ont essayé d'améliorer le contrat, mais ils ont fait des efforts qui ne suffisent pas parce que nous savons que le marché paie plus. Nous sommes convaincus que nous aurons le meilleur contrat du monde. Nous sommes ouverts à tout, mais nous ne pouvons pas avoir un contrat beaucoup plus bas. C'est notre responsabilité en tant que directeurs exécutifs du club d'obtenir le meilleur contrat. La chose la plus facile serait de continuer avec Nike avec un contrat inférieur à celui du marché, mais parfois la chose la plus facile n'est pas la meilleure pour le marché », a t-il lâché. Si l'appel du Barça n'est pas entendu, le club catalan pourrait quitter Nike après 26 ans. Puma est sur les rangs pour succéder à l'Américain.