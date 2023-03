Ni Mbappé ni Haaland, Zidane exige Cherki pour revenir

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid devrait se séparer de Carlo Ancelotti à l'issue de la saison. Le coach italien est annoncé dans les petits papiers de la sélection brésilienne.

Le Real Madrid est toujours un club attendu lors des périodes de mercato. Les Merengue ont de grosses ambitions et souhaitent cibler au mieux les joueurs qu'ils veulent pour se renforcer. L'été prochain, les champions d'Espagne devraient libérer Carlo Ancelotti. L'entraineur italien apparait en fin de cycle et une élimination en Ligue des champions pourrait définitivement sceller son sort, surtout que le Brésil aimerait s'attacher ses services. Pour remplacer Ancelotti, le Real Madrid n'aura pas trop de mal à trouver. José Mourinho, Julien Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Zinedine Zidane sont annoncés comme candidats crédibles. Le dernier cité, également dans la ligne de mire du PSG, ne serait pas contre un autre retour à Madrid, mais non sans conditions.

Zidane rêve de Cherki

Parmi elles, Defensa Central croit savoir que le champion du monde 98 demandera le recrutement d'un joueur bien précis. Et ce n'est pas Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Le média indique en effet que Zidane souhaite depuis pas mal de temps avoir sous ses ordres Rayan Cherki. Le profil technique et polyvalent du jeune joueur français de l'OL plait énormément à Zidane, qui voit en lui un futur très grand joueur, capable de jouer au Real Madrid. En cas de retour dans la capitale espagnole, Zidane devrait donc soumettre à Florentino Pérez une liste précise de joueurs à recruter, et Cherki en fait partie. Si le Lyonnais est courtisé par le PSG, son club de coeur reste le Real Madrid et difficile de penser qu'il ne serait pas sensible à un appel du Z. En fin de contrat avec l'OL en juin 2024, Cherki est estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Pas de quoi faire peur aux finances du Real Madrid.