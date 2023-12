Le Barça ne l’a pas appelé, René Girard l’a mauvaise

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après plus de 30 ans passés sur les bancs, René Girard a mis un terme à sa carrière d’entraîneur le mois dernier. Le Français termine son parcours avec quelques regrets, et notamment celui de ne pas avoir dirigé une équipe aussi talentueuse que le FC Barcelone.

C’est officiel depuis près d’un mois, René Girard a mis un terme à sa carrière d’entraîneur. L’information serait presque passée inaperçue. Et pour cause, le Nîmois n’était plus un coach à la mode. Sa cote avait considérablement chuté ces dernières années à cause d’une réputation peu flatteuse. Pour le décrire, on parlait souvent d’un technicien aux idées surtout défensives. Une image que le principal intéressé a toujours démentie.

« On est plus indulgent avec ce qui arrive de l'étranger qu'avec les entraîneurs français, a constaté René Girard dans un entretien accordé à Eurosport. On a tendance à mettre des étiquettes aux gens. On m'a taxé d'entraîneur défensif mais on a été champion de France en 2012 avec Montpellier et regardez notre attaque (ndlr : 68 buts cette saison-là)… Pour mon côté volubile, ma participation sur la touche, j'ai entendu dire : "Il est nerveux, caractériel…" Bon, Sampaoli, Bielsa et quelques autres, qu'est-ce qu'on dit ? »

Guardiola n'impressionne pas Girard

Toujours amer, l’ancien membre du staff des Bleus regrette aussi l’absence d’opportunité chez un cador comme le FC Barcelone. « Guardiola, c'est beau mais il a entraîné directement au Barça. Ça doit être chouette et excitant d'avoir une équipe de très grands joueurs comme ça, non ? Je pense qu'avec ces joueurs, on doit mettre des choses plus facilement en place que dans des équipes moins talentueuses, non ? Parfois, je me dis que j'aurais aimé entraîner des équipes avec ce talent-là mais ça ne s'est pas présenté. Je n'ai sans doute pas fait ce qu'il fallait », a conclu René Girard, bien difficile à imaginer sur le banc du Barça.