Le Barça humilié, Lewandowski se fait tout petit

Le 14 août 2020, Robert Lewandowski contribuait à infliger l’une des pires humiliations de l’histoire du FC Barcelone, son nouveau club.

A cette date, le Bayern Munich a écrasé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions lors du Final 8 à Lisbonne (8-2). Buteur à la 82e minute, l’international polonais a contribué à couler ce qui est désormais son nouveau club. Deux ans plus tard, et alors que Robert Lewandowski vient de signer en faveur du FC Barcelone, il lui a logiquement été demandé de revenir sur match épique. Mais pour Robert Lewandowski, logiquement désireux de ne pas se froisser avec ses nouveaux supporters, hors de question de revenir sur ce qui reste un humiliation suprême pour tous les supporters de Barcelone. Ainsi, pas question pour le Polonais de remuer le couteau dans la plaie et de raviver les douleurs de ce qui est désormais son public.

Lewandowski refuse d'évoquer le Bayern-Barça (8-2)

« Je dois dire que nous n’avons pas parlé de ce match dans le vestiaire (rires). C’est du passé » a expliqué Robert Lewandowski en conférence de presse avant le match amical entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, avant de poursuivre. « On est dans un nouveau chapitre, on regarde l’avenir du club tous ensemble. Il vaut mieux ne pas regarder en arrière. Nous avons de grands objectifs pour le futur » a expliqué Robert Lewandowski, lequel fait partie du mercato XXL réalisé par le FC Barcelone cet été. Le club blaugrana, qui s’est déjà offert le Polonais mais également Franck Kessié, Andreas Christensen et Raphinha, espère maintenant boucler la signature de Jules Koundé en provenance du FC Séville. En attendant de dégraisser (Depay ? Umtiti ?), le pensionnaire du Camp Nou s’impose de nouveau comme un solide prétendant à la victoire finale en Liga et en Ligue des Champions. A condition que toutes les recrues s’acclimatent au mieux, à l’instar de Robert Lewandowski.