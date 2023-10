Zidane entraineur du Real Madrid, épisode 3

Dans : Liga.

Sous contrat au Real Madrid jusqu'en juin 2024, Carlo Ancelotti devrait quitter le club espagnol pour diriger la sélection du Brésil. Les Merengues ont plusieurs pistes pour remplacer l'italien, dont celle qui mène à Zinédine Zidane.

Zidane et le Real Madrid, c'est une histoire sans fin. Passé comme joueur où il a connu la gloire, le maestro français a ensuite écrit l'une des plus belles pages d'histoire dans le club de la Maison Blanche en remportant trois Ligues des Champions consécutives. Le palmarès de Zidane entraîneur est bien plus impressionnant que lors de son passage en tant que joueur. Mais le champion du monde a déjà entraîné à deux reprises le Real Madrid, et reste ouvert à d'autres propositions. L'ancien milieu de terrain a été annoncé proche du PSG, de l'OM ou de la Juventus de Turin. C'est un secret de polichinelle, Zidane souhaite prendre les commandes de l'équipe de France. Toutefois, Deschamps est encore en place. Ainsi, selon les informations d'El Chirniguito TV, un troisième mandat madrilène est assez probable.

Zidane au Real, jamais deux sans trois

Si ce n'est pas encore officiel, il y a de fortes chances pour que Carlo Ancelotti devienne le futur sélectionneur du Brésil, notamment dans le but de remporter la Coupe du monde 2026. Le Real Madrid a donc besoin d'un nouveau coach si le Mister quitte bien la capitale espagnole. L'émission El Chirniguito TV affirme que Zidane est l'option numéro 1 de Florentino Pérez pour prendre la succession d'Ancelotti. Ça serait la troisième fois que le Français entraîne le Real Madrid, lui qui a connu quatre saisons pleines et deux demi-saisons avec les Blancos. Zidane possède un excellent bilan chez les Merengues avec 11 trophées remportés ainsi qu'un pourcentage de 65% de victoires, en 263 rencontres disputées. Dans un club autant exigeant que Madrid, c'est une prouesse. La direction madrilène entretient toujours de bonnes relations avec Zidane, ce qui pourrait faciliter un énième retour du ballon d'or. Il reste à savoir si le Français serait prêt à retenter l'aventure à la Casa Blanca, lui qui ne semble pas pressé de reprendre un poste et profite de sa vie en famille à chaque occasion sans trop se soucier de son avenir.