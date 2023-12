Le Barça exclu de la C1, l’UEFA n’a pas traîné

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone s’expose à une sanction très sévère. A cause de ses comptes dans le rouge, le club catalan pourrait être exclu de la Ligue des Champions pour deux ou trois années. Une menace révélée au lendemain du verdict rendu en faveur de la Super League, dont le Barça est un partisan.

Les problèmes s’accumulent pour le FC Barcelone. Pendant que l’entraîneur Xavi peine à maintenir son équipe en haut du classement de la Liga, le champion d’Espagne en titre reste confronté à de sérieuses difficultés sur le plan économique. Le club dirigé par Joan Laporta ne parvient pas à éloigner la menace du fair-play financier espagnol. Ce qui limite considérablement sa marge de manœuvre sur le marché des transferts. Pour le moment, le Barça arrive tant bien que mal à limiter les dégâts. Mais une lourde sanction pourrait venir assommer la direction.

Le Barça menacé d'exclusion de la C1

En effet, le journal allemand Welt Am Sonntag nous apprend que le FC Barcelone risque une exclusion de la Ligue des Champions pour deux ou trois années ! L’UEFA constate que le cador espagnol ne respecte pas son règlement financier, celui qui impose aux clubs d’équilibrer leurs dépenses et leurs recettes. Ces dernières années, le Barça a dû faire des sacrifices en vendant une partie des ses actifs. Tous ces leviers ont servi à convaincre la Liga de Javier Tebas et à annoncer un bénéfice net de 304 millions d’euros en septembre dernier.

La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de donner sa décision : l'UEFA n'a pas à imposer une autorisation préalable à la création d'une compétition autonome, type Super-League pic.twitter.com/RjT61bfXWB — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) December 21, 2023

Mais c’est une autre histoire en ce qui concerne l’UEFA, qui prend seulement en compte les recettes liées à une activité liée au football. Autrement dit, les ventes d’actifs ne respectent pas ce critère et font basculer le Barça dans le rouge aux yeux de l’instance européenne. Ainsi, le FC Barcelone risque gros, une menace que des membres du club auraient confirmée au média cité. L’information paraît néanmoins suspecte au lendemain du verdict favorable à la création de la Super League, dont le Barça est partisan aux côtés du Real Madrid, en tant que rival de l’UEFA.