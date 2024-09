Le Barça dévoile le maillot le plus cher au monde

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Ce mercredi, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour cette saison. Si le design de la tunique noire plaît beaucoup aux supporters sur les réseaux sociaux, son prix rencontre beaucoup moins de succès. En effet, le club catalan possède désormais la tenue la plus chère au monde.

Le FC Barcelone et ses supporters retrouvent enfin le sourire. Sous les ordres de leur nouvel entraîneur Hansi Flick, les Blaugrana réussissent un début de saison idéal. Les voilà leaders de Liga grâce à leur quatre victoires en autant de journées, dont la dernière avec un énorme carton face à Valladolid (7-0) samedi. Peu épargnés par les coups durs depuis quelques temps, les fans du Barça sont également ravis suite à l’annonce faite ce mercredi. Le FC Barcelone vient de dévoiler son maillot extérieur pour cette saison, une tunique noire qui fait presque l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Le seul problème, et non des moindres, c’est que le Barça propose un prix très élevé pour sa nouvelle tunique. Sur le site officiel du vice-champion d’Espagne, il faut débourser 114,99 euros pour s’offrir la version basique du maillot. Contrairement à son équipementier Nike, qui vend le produit pour 99,99 euros, le site officiel du Barça oblige les supporters à acheter le maillot avec le logo de la Liga ou celui de la Ligue des Champions. Une option qui fait évidemment grimper le tarif.

Un maillot jusqu'à 184,99 euros

D’après Mundo Deportivo, en passant par la boutique du club, le FC Barcelone possède le maillot (dans sa version basique) le plus cher au monde ! Nike équipe d’autres grands clubs européens comme l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain, l’Atlético Madrid ou Chelsea. Mais aucun ne propose son maillot basique à ce prix. Le Barça vend également la version « Advanced Tech » de sa tunique annoncée à 149,99 euros, à laquelle il est possible d’ajouter les logos ainsi qu’un flocage. Le prix peut alors monter jusqu’à 184,99 euros, un montant comparable à ce que proposent le Real Madrid et Adidas pour la même gamme.