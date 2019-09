Le Barça contre Neymar, les arguments présentés pendant 3h

Dans : Liga, PSG.

Avant de se lancer dans un procès, le FC Barcelone et Neymar ont tenté de s’entendre sur leur litige.

Vendredi matin, le club catalan et l’attaquant du Paris Saint-Germain se sont rencontrés afin de trouver un accord, sans succès. Les deux parties campent sur leurs positions, d’où l’audience qui a débuté en début d'après-midi. Un rendez-vous officiel de trois heures durant lequel chacun a exposé ses arguments sur la fameuse prime de prolongation du Brésilien, qui n’a touché que 14 M€ sur les 40 M€ promis.

C’est pourquoi l’ancien Barcelonais réclame les 26 M€ restants plus des intérêts. Tandis que le Barça voudrait récupérer les 14 M€ versés et un certain montant en compensation. En effet, le champion d’Espagne et ses représentants ont expliqué que les 40 M€ étaient une prime de loyauté que Neymar devait toucher à la fin de son contrat en 2021. Finalement, Barcelone aurait accepté de lui verser un premier paiement en raison de ses difficultés financières au Brésil.

La version du clan Neymar

Rien à voir avec la version des avocats du joueur qui, selon Mundo Deportivo, ont assuré que les 40 M€ représentaient une prime à la signature. Avec ces arguments, le juge a jusqu’au 21 octobre pour rendre son verdict, sauf si les deux parties venaient à s’entendre d’ici là. Dans le cas contraire, le perdant pourra encore faire appel au Tribunal supérieur de justice puis au Tribunal suprême. Cette affaire pourrait donc durer…