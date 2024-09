Lamine Yamal dépasse déjà Lionel Messi au Barça

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Révélation du dernier Euro 2024 qu’il a remporté avec l’Espagne, Lamine Yamal continue sur sa lancée avec le FC Barcelone. Au point de battre, déjà, un record de précocité dès le début de la saison.

Lamine Yamal a ébloui ces derniers mois de compétition de son talent. Le jeune prodige de 17 ans a été l’une des pierres angulaires du sacre de la Roja durant l’Euro en Allemagne plus tôt dans l’été, en récompense de sa très belle saison dernière du côté du Barça. Désormais entraîné par Hansi Flick, le géant catalan garde confiance en sa pépite. Face au Real Valladolid, le FC Barcelone a régalé et l’a emporté très largement (7-0) grâce à une performance collective impressionnante. Au cours de cette rencontre, Yamal n’a pas trouvé le chemin des filets mais a délivré deux passes décisives, une pour Robert Lewandowski et l’autre pour Raphinha. Des chiffres déjà impressionnants en ce début de saison puisqu’il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives en quatre journées de Liga. Ce qui lui permet de battre un record de précocité dans l’histoire du championnat d’Espagne.

Yamal plus précoce que Messi dans un domaine précis

Lamine Yamal in his last 1️⃣6️⃣ games 😳🤯 pic.twitter.com/CZKXsjK4Lz — 433 (@433) September 1, 2024

Comme le rapporte le Mundo Deportivo ces dernières heures, Lamine Yamal a déjà délivré 10 passes décisives depuis ses débuts en Liga, et devient le plus jeune joueur de tous les temps à atteindre ces statistiques, à 17 ans et 49 jours. Il a déjà atteint en cumulé sa vingtième passe décisive en carrière toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, Lionel Messi n’a réussi à obtenir ces chiffres qu’à l’âge de 20 ans, ce qui permet à Lamine Yamal d’avoir un temps d’avance par rapport à des légendes de son sport. Des performances qui ne trompent pas et qui démontrent que le gamin de 17 ans a tout le temps devant lui. S’il continue à être dans la lignée de Messi, le meilleur reste encore sûrement à venir pour lui, et les comparaisons avec l’octuple Ballon d’Or vont continuer pendant encore de longues années.