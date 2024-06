La première arbitre féminine d'Espagne prévient le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Première femme à arbitrer des rencontres professionnelles masculines en Espagne, Marta Huerta de Aza a envoyé un message au Real Madrid dont la chaîne avait formulé des critiques à son égard.

Marta Huerta de Aza entre dans l’histoire du football espagnol. Elle devient à 34 ans la première femme à devenir arbitre professionnelle et arbitrera des rencontres de la Liga Hypermotion (la deuxième division du championnat ibérique) la saison prochaine, ce qui est un pas de plus dans l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau du football. Après une polémique sur l’un de ses matchs avec la réserve du Real Madrid, Huerta de Aza s’est exprimée sur les pressions médiatiques et les critiques de plus en plus fortes sur les arbitres notamment après des vidéos diffusées par Real Madrid TV ces derniers mois. Elle décide d’accueillir ces images avec le sourire : «J’ai déjà arbitré la Castilla et il y avait eu une controverse. Je peux commencer, j’ai fait la pré-saison», a-t-elle ironisé, alors que le club de la capitale est accusé de faire des montages vidéo sur les erreurs des arbitres qui ne vont pas dans son sens.

Huerta de Aza ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes

👏🏼 Marta Huerta de Aza hace 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ascendiendo a Segunda División y convirtiéndose de este modo en la PRIMERA ÁRBITRA PRINCIPAL ESPAÑOLA en el fútbol profesional masculino.



👥 Además, estas asistentes también suben de categoría:



Judit Romano Garcia 🔺 1ª División.… pic.twitter.com/hVv2JAkpLF — RFEF (@rfef) June 24, 2024

Dans le cadre d’une interview réalisée pour El Partidazo de COPE, la jeune arbitre s’est également exprimée sur une éventuelle difficulté à être au centre des débats quand on est une femme et sur la différence entre arbitrer une rencontre masculine et féminin. Elle estime qu’il n’y a pas de véritable différence : «Pour moi, ce qui a été différent a été d’arbitrer les femmes. Cela me donne l’impression d’être une femme de plus. Personne ne m’a jamais distingué des autres en m’appelant Marta ou Pedro. En fin de compte, le football est le football. Il est difficile d’arbitrer certains joueurs comme il est difficile d’arbitrer certaines joueuses. Je ne pense pas que ce soit une question de genre. » Les équipes de Liga Hypermotion sont prévenues, Marta Huerta de Aza ne se laissera pas intimider dans ce bassin rempli de requins.