Lamine Yamal fait flipper le Barça

A seulement 17 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des stars du football mondial. Un statut difficile à gérer pour l’ailier du FC Barcelone. D’où l’inquiétude de ses dirigeants conscients que ce contexte peut nuire à l’évolution du jeune talent.

Tout va très vite dans le monde du football, et Lamine Yamal en est l’illustration parfaite. Il y a encore quelques mois, l’ailier du FC Barcelone n’était qu’une révélation prometteuse lancée par Xavi. On était loin d’imaginer que le produit de la Masia deviendrait une véritable star aussi rapidement. On parle d’un des tout meilleurs joueurs de l’Euro 2024 que l’international espagnol a remporté avec la Roja. Le voilà désormais parmi les principaux atouts du club catalan à seulement 17 ans.

L'inquiétude du Barça

Reste à savoir si Lamine Yamal saura confirmer sur la durée. Son talent est indéniable. Mais au sein du Barça, le journaliste Emilio Pérez de Rozas constate une certaine inquiétude à cause du nouveau statut du Blaugrana. « Ils sont vraiment préoccupés par sa notoriété excessive, et par le fait que le garçon ne puisse pas contrôler ce qui se passe, a relayé le spécialiste sur Radio Marca. Je comprends qu'il y ait des gens à Barcelone qui tentent de s'assurer que le gamin ne soit pas dépassé par la situation. On parle d'un garçon qui a vécu des choses que personne d'autre n'a connues ces 10 derniers mois. »

« Il y a des gens à l'intérieur et à l'extérieur du club qui s'occupent de cette affaire, a poursuivi le journaliste. C'est aussi lié au nouvel agent de Lamine Yamal. Parce que s'il avait continué avec son ancien représentant, ils seraient très tranquilles. Ivan de la Peña aurait contrôlé cela. Mais il est maintenant entre les mains de Jorge Mendes, avec l'aide du FC Barcelone. » Pour le moment, avec un but et quatre passes décisives en quatre matchs de Liga cette saison, Lamine Yamal n’est absolument pas perturbé.