L’Espagne soutient Kylian Mbappé ‍!

Par Guillaume Conte

Dans la tempête avec son actualité compliquée, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien du Real Madrid et même de tout un pays qui ne commente pas ses problèmes suédois.

Blessure diplomatique avec la France mais pas le Real Madrid, escapade turbulente en Suède et guerre frontale avec le PSG sur son salaire impayé, Kylian Mbappé est au coeur de l’actualité, et cela dépasse largement le cadre du football. La France est clairement secouée par tout ce qu’il se passe autour de son enfant prodige, dont la cote d’amour ne cesse de baisser depuis qu’il a aidé les Bleus à atteindre le Graal en 2018. Un statut remis en cause, au point que le simple fait qu’il porte le brassard de capitaine ne soit plus aussi certain, ou est du moins vivement contesté par certains consultants et anciens joueurs.

Le Real n'a pas effacé Kylian Mbappé

C’est en revanche tout le contraire en Espagne, où le soutien envers le nouveau joueur du Real Madrid est total. Selon les insiders espagnols proches du club, le démenti prononcé par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux fait foi et démontre que l’attaquant français possède toute la confiance de Florentino Pérez et du club merengue. Et pourtant, ce mardi, un cliché a fait la Une de l’autre côté des Pyrénées, avec la disparition de Kylian Mbappé d’une photo mettant en avant la fondation Adidas. Mais l’explication est tombée rapidement du côté de Madrid, où le fait que le numéro 9 de la Casa Blanca ne soit plus sur la photo s’explique par un désaccord avec son équipementier, Nike, concurrent de la firme allemande, confirme de son côté Relevo.

There are people saying Kylian Mbappé did not appear in the original photo posted by Real Madrid today due to the news of a rape case. It is totally false. Mbappé does not appear in the photo due to an Adidas and Nike issue of advertising contracts.



Des précisions qui symbolisent le fait que la presse espagnole soit à fond derrière Kylian Mbappé depuis sa signature au Real. Le fait qu’il ne soit pas très performant sur le terrain en dehors des buts marqués, qu’il ait du mal à se trouver avec Vinicius ou qu’il zappe l’équipe de France pour se consacrer à Madrid, n’a pas empêché une grosse campagne de soutien des médias ibériques, y compris d’émissions souvent critiques comme El Chiringuito. De son côté, Marca n'évoque pas ses problèmes en Suède. Et en ce mardi où l’actualité du Français est bouillante, c’est surtout le comportement du PSG qui refuse de lui payer les salaires qu’il lui doit, qui vaut des critiques en Espagne.