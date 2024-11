Kylian Mbappé va vivre un grand changement

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Loin de son meilleur niveau, Kylian Mbappé traverse une longue période d’adaptation au Real Madrid. L’attaquant français n’est pas épargné par les critiques ces dernières semaines. Mais pour l’ancien Merengue Nacho Fernandez, la situation du Bondynois n’a absolument rien d’inquiétant.

Alors qu’il réalisait son rêve en signant au Real Madrid, Kylian Mbappé se retrouve en plein cauchemar. La recrue phare de la Maison Blanche déçoit pour ses débuts dans la capitale espagnole. Plutôt clémente dans un premier temps, la presse locale a fini par se déchaîner après son Clasico totalement raté. Ses statistiques plutôt honorables (8 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues) ne suffisent pas pour répondre aux grandes attentes suscitées par son arrivée.

Kylian Mbappé va bientôt cartonner

Il faut dire que les performances impressionnantes de son coéquipier Vinicius Junior ne font que mettre en lumière ses difficultés. Le contraste entre les deux stars n’incite clairement pas à l’optimisme pour le Français. Il n’y a pourtant pas à s’inquiéter si l’on en croit l’ancien Merengue Nacho Fernandez, persuadé que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain suit la trajectoire classique d’un nouveau venu au Real Madrid. « Si la situation de Kylian Mbappé me surprend ? Cela me surprend oui et non », a répondu le défenseur central d’Al-Qadsiah sur la Cadena COPE.

🐢 @nachofi1990, sobre @KMbappe, en @partidazocope



🔝 "Es de los mejores del mundo, pero hasta que te adaptas es difícil"



🫡 "Tiene el carácter y la fortaleza para ser un gran jugador del Real Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/429Z0k8trd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2024

« C'est l’un des meilleurs joueurs au monde mais quand tu arrives dans un club comme le Real Madrid, et je crois que c'est arrivé à tous les joueurs, jusqu'à ce que tu t'adaptes, tu apprends à connaître ce que représente le fait de jouer au Real Madrid, ce n'est pas la même chose que de jouer dans un autre club, cette adaptation est difficile. Je suis sûr qu'il a besoin de temps. Et quand il commencera à exploser, il sera spectaculaire parce qu'il a le caractère et la force pour être un grand joueur du Real Madrid », a prédit le natif de la région madrilène, spécialiste du Real Madrid après ses 12 saisons au sein de l'équipe première.