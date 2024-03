Kylian Mbappé en rêvait, le PSG a dit non ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé sur le banc de touche, c'est désormais une image classique au Paris SG. Sa fin de carrière parisienne est gâchée par cette décision de Luis Enrique, et cela pourrait lui coûter un trophée de prestige.

Il y a certains joueurs qui ont été accusés dans leur carrière de choisir leurs matchs. Au PSG, c’est Luis Enrique qui fait la pluie et le beau temps sur son effectif, ce qui est normal étant donné son rôle d’entraineur. Mais dans les plus gros matchs, le technicien espagnol aligne Kylian Mbappé, comme en Ligue des Champions ou ce qu'il devrait faire ce mercredi en Coupe de France face à Nice. En revanche, en championnat, l’international français commence sur le banc, ou ne termine pas les matchs, ce qui n’a pas fini de faire parler. Préparer l’avenir est une chose importante, mais se passer de son meilleur joueur et voir son équipe enchainer les matchs nuls en Ligue 1, malgré une grosse avance au classement, peut aussi jouer des tours au PSG.

Kylian Mbappé perd du terrain pour le Soulier d'Or

En attendant, cela continue de mettre Kylian Mbappé dans une situation délicate et inhabituelle, lui qui enchainait les matchs entiers pendant toute la saison, jusqu’au jour où il a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat. Le Parisien le souligne, s’il a été encore décisif en Ligue des Champions face à la Real Sociedad, l’ancien monégasque perd tout de même du rythme avec un temps de jeu réduit, et marque forcément beaucoup moins. Il perd ainsi du terrain dans la course au prestigieux trophée du Soulier d’Or, où Harry Kane s’éclate avec le Bayern Munich avec ses 36 réalisations, tandis que Mbappé ne marque plus en Ligue 1 et reste donc à 34 buts toutes compétitions confondues. A ce rythme, ce titre qui l'a toujours fait saliver va continuer de s'éloigner. Selon Le Parisien, le kid de Bondy rêvait d’une fin de saison en apothéose avec le Paris SG, lorgnant même sur son record de buts sur une saison qui était de 42 réalisations en 2020-2021. Malgré son rythme fou dans la première partie de saison, avec des minutes en berne, cela risque de devenir compliqué.

Florentino Pérez when asked if Mbappé and Davies are coming: Who’s Mbappé? Who’s Davies? 😂 pic.twitter.com/KlmS5SXQWr — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) March 8, 2024

Cette situation met en tout cas tout le monde sur les nerfs, et le clan Mbappé estime désormais que le PSG n’est plus le bon club pour Kylian, mais aussi pour son frère Ethan, qui arrive en fin de contrat et va probablement partir. Luis Enrique l’a d’ailleurs aussi mis un peu à l’écart depuis la fameuse décision de son grand frère. Tout cela ne fait que rapprocher le clan Mbappé du Real Madrid, qui se frotte les mains et ouvre surtout grand les bras pour accueillir la famille au complet. Selon la presse espagnole, tout se met en place lentement mais efficacement, mais une annonce avant la fin de la saison reste peu probable, sauf si le Real Madrid comme le PSG venaient à se faire éliminer dans les prochains tours de Ligue des Champions. En tout cas, c’est surtout cette fin compliquée de l’international français à Paris qui inspire la presse espagnole, qui a subitement changé de camp et critique désormais le PSG pour ne pas rendre un hommage digne de ce nom à son meilleur joueur en le privant de terrain lors de ses derniers mois de présence.