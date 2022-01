Karim Benzema, la justice se sert sur son compte en banque

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Ce jeudi, Karim Benzema a vu la justice lui prélever 230 000 euros sur son compte bancaire dans le cadre de l’affaire de la sextape. Le Madrilène était condamné, par le Tribunal de Versailles, à verser cette somme à Mathieu Valbuena, chose qu’il n’a jamais faite.

Karim Benzema va de nouveau faire la une des journaux et des tabloïds en France, mais ce ne sera pas concernant une grosse prestation en Équipe de France. Nouveau rebondissement dans l’affaire de la sextape. Alors qu’il a été condamné en novembre dernier à un an de prison avec sursis et de 75 000 euros d’amende pour complicité de chantage envers Mathieu Valbuena, Karim Benzema a de nouveau été rappelé à l’ordre par la justice. D’après l’AFP, une source proche du dossier aurait annoncé le prélèvement de 230 000 euros sur le compte en banque de Karim Benzema. Cette action a eu lieu via la défense de Mathieu Valbuena et d’un huissier et aurait même provoqué le blocage de ce compte. Cette somme était réclamée par le milieu de terrain de l’Olympiakos au titre de l’action civile.

Mauvais match, problèmes personnels...une semaine à oublier pour Karim Benzema

[#Justice⚖️] Karim Benzema a vu la somme de 230.000 € être saisie sur son compte par la justice après sa condamnation dans l'affaire de la sextape.



(AFP) pic.twitter.com/UhtvLqutn5 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 27, 2022

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent ces derniers jours pour Karim Benzema. Le week-end dernier, le joueur formé à l’OL a raté un penalty avec le Real Madrid en Liga. Une première pour lui dans sa carrière dans la capitale espagnole. Sorti sur blessure, son équipe à concédé le match nul (2-2) face à Elche. De plus, l’international français (94 sélections, 36 buts) a été cambriolé pendant cette rencontre. Aucun chiffrage concernant le butin dérobé n’a fuité dans la presse. Il n’y aurait qu’à constater des pertes matérielles. A deux semaines du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Karim Benzema traverse une période compliquée.