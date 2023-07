José Mourinho priorité du Real Madrid, stupeur générale

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Carlo Ancelotti vit sa dernière saison sur le banc du Real Madrid avant de prendre les commandes de la sélection brésilienne. Pour le remplacer l’été prochain, le nom de José Mourinho est cité.

Le Real Madrid est à un tournant de son histoire récente. Après avoir perdu le titre au profit du FC Barcelone, le club merengue n’a pas le droit à l’erreur. La succession de Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite, est un sujet brûlant. Pour l’heure, le Real n’a recruté aucun avant-centre pour combler le départ de l’international tricolore et se focalise entièrement sur Kylian Mbappé. Le poste d’entraîneur va également devoir être bien géré par l’état-major du club madrilène.

Carlo Ancelotti a encore un an de contrat et a été conforté pour la saison 2023-2024 mais il est d’ores et déjà acquis que l’international italien quittera son poste à l’issue de la saison. En effet, la fédération brésilienne a officialisé la venue de Carlo Ancelotti sur le banc de la Seleçao à compter de juillet 2024. Le Real Madrid a un an pour trouver son futur entraîneur et si logiquement, les regards se tournent vers Zinedine Zidane, c’est un autre ancien de la maison qui pourrait faire son retour à la surprise générale en la personne de… José Mourinho.

Mourinho option n°1 du Real Madrid l'été prochain ?

Selon les informations étonnantes délivrées par El Chiringuito, le Special One est la priorité de Florentino Pérez pour prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid la saison prochaine. Cela tombe bien, l’entraîneur portugais sera en fin de contrat avec l’AS Roma à la fin de l’exercice 2023-2024. Les planètes semblent alignées pour voir José Mourinho revenir du côté du club de la Casa Blanca même si trois autres noms sont cités, des coachs bien moins expérimentés : Raul, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Florentino Pérez aura l’embarras du choix avec des profils bien différents mais un point en commun entre ces quatre entraîneurs… ils accepteront tous sans hésiter le poste d’entraîneur du Real Madrid l’été prochain.