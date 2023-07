200 millions pour Mbappé, Madrid n'ira pas plus loin

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a pris connaissance des propos de Nasser Al-Khelaifi concernant Kylian Mbappé. Florentino Perez est finalement prêt à s'offrir la star française du PSG, et pour cela il fera une seule et unique offre aux champions de France.

Il a fallu attendre trois heures, mercredi, pour entendre enfin le président du Paris Saint-Germain s'exprimer sur la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur. Cependant, si de nombreux médias étaient là, c'était également pour connaître l'avis du dirigeant qatari sur le cas Kylian Mbappé. Et, personne n'a été déçu, puisque Nasser Al-Khelaifi a lancé un ultimatum à son joueur, lui demandant de prolonger d'ici à deux semaines ou de se préparer à un départ. Message reçu en Espagne, puisque Josep Pedrerol, le très célèbre journaliste d'El Chiringuito et proche du président du Real Madrid a fait connaître la position des Merengue.

Madrid va faire une offre au PSG

Dans une émission presque uniquement consacrée au dossier Kylian Mbappé, Pedrerol et ses confrères ont déroulé le fil des événements avant d'en venir à l'essentiel. À savoir que si le Real Madrid espère toujours recruter Kylian Mbappé en 2024 sans indemnité de transfert, le club espagnol ne laissera pas passer l'opportunité de faire venir l'un des meilleurs footballeurs du monde dès cet été.

Pour cela, le journaliste a révélé que l'offre du Real Madrid est déjà prête et qu'elle sera de 200 millions d'euros, en incluant la fameuse prime de fidélité que le PSG devra payer le 1er septembre à l'attaquant de 24 ans s'il est toujours à Paris. Une proposition ferme et définitive qui ne fera l'objet d'aucune surenchère.

On est donc très loin des 250 millions d'euros évoqués il y a deux semaines par certains médias parisiens, mais malgré cette proposition colossale, il n'est pas évident que Nasser Al-Khelaifi acceptera. Quoi qu'il en soit, Josep Pedrerol l'a dit et répété : « Florentino Perez est tranquille » et du côté madrilène, on ne se met aucune pression dans ce dossier. Si un club doit s'affoler, c'est le Paris Saint-Germain et pas le Real Madrid. C'est du moins le message qu'a voulu faire passer El Chiringuito à l'entame de deux semaines qui s'annoncent palpitantes.

Les journalistes espagnols n'ont pas caché non plus qu'ils étaient étonnés de la manière dont Nasser Al-Khelaifi avait eu un ton menaçant à l'encontre de Kylian Mbappé, alors que ce dernier a été très clair en affirmant qu'il ne voulait pas prolonger et désirait rester au PSG jusqu'à la fin de la saison prochaine. Pour le président parisien, qui avait fixé le prix de Mbappé à « un milliard d’euros » il y a quelques années, il va désormais falloir décider si ces 200 millions d'euros seront à même de parvenir à un accord, ou si l'ultimatum fixé mercredi sera repoussé encore un peu.