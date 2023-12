João Félix s’est vengé, Simeone a le seum

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Prêté par l’Atlético Madrid, João Félix a offert la victoire au FC Barcelone contre les Colchoneros (1-0) dimanche en Liga. Un scénario difficile à digérer pour l’entraîneur madrilène Diego Simeone, loin d’être le plus grand fan de l’international portugais.

C’était presque prévisible. Critiqué par ses anciens coéquipiers de l’Atlético Madrid dans certaines déclarations, João Félix a pris sa revanche. Le milieu offensif prêté au FC Barcelone a inscrit le but de la victoire contre les Colchoneros dimanche. Un but venu récompenser une prestation de haut niveau. Sans parler de sa réalisation, le renfort estival du Barça a été l’un des principaux animateurs de la partie sur son couloir gauche. João Félix a fait de nombreuses différences balle au pied et a obligé ses adversaires à commettre des fautes grossières.

João Félix, Simeone préfère se taire

Tout le monde a pu s’apercevoir que le Portugais n’était pas très apprécié du côté madrilène, où beaucoup lui reprochent son manque d’implication lorsqu’il portait le maillot de l’Atlético Madrid. Rien à voir avec son engagement dimanche, le Blaugrana s’est même démené dans le repli défensif. Sur son banc de touche, Diego Simeone, qui n’a jamais obtenu ces efforts de la part de son indésirable, devait l’avoir mauvaise. Surtout lorsque l’international portugais, impliqué dans des échanges tendus avec ses anciens partenaires, est allé célébrer son but devant les supporters de l’Atlético Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Félix (@joaofelix79)

L’entraîneur des Rojiblancos avait sûrement des choses à dire sur le comportement de João Félix. Mais lorsque les journalistes l’ont interrogé sur la performance de l’homme du match, le technicien a esquivé. « Je ne parle pas des adversaires, je parle de notre équipe », a répondu El Cholo, qui a accusé l’ancien joueur de Benfica de plonger pendant la rencontre. Si certains en doutaient encore, que le Barça conclue son transfert ou non, il est clair que João Félix ne pourra pas revenir à l’Atlético Madrid l’été prochain.