Haaland et Bellingham, le Real ne rigole plus

Toujours focalisé sur les meilleurs jeunes, le Real Madrid espère frapper fort pendant le prochain mercato estival. En plus du milieu du Borussia Dortmund Jude Bellingham, la Maison Blanche va tester Manchester City pour l’attaquant Erling Haaland, possible successeur du Français Karim Benzema.

Ça risque de bouger au Real Madrid cet été. Surtout si l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti termine la saison sans titre majeur. L’actuel deuxième de Liga, distancé par le FC Barcelone en tête, envisage de frapper un grand coup sur le marché des transferts. On parle depuis plusieurs mois de la piste Jude Bellingham, annoncé de plus en plus proche de la capitale espagnole. En effet, The Independent décrit un Real Madrid confiant et persuadé d’être en pole sur ce dossier.

Le Real confiant pour Bellingham

Le club madrilène pense posséder un sérieux avantage grâce aux discussions avec l’entourage de l’Anglais. Rappelons tout de même que le milieu du Borussia Dortmund a d’autres courtisans. Dans son pays natal, le manager Jürgen Klopp serait ravi de l’accueillir chez les Reds de Liverpool. Autant dire que la lutte entre ces deux clubs pourrait faire monter les enchères. Cela n’a pas l’air de refroidir le Real Madrid qui envisage également de recruter Erling Haaland. L’attaquant norvégien n’est arrivé à Manchester City que l’été dernier. Et initialement, la Maison Blanche pensait plutôt attendre 2024 pour agir.

Sauf que l’ancien joueur du RB Salzbourg n’est pas du genre à s’éterniser au sein d’un club. Et son profil ne correspond pas vraiment au jeu de Pep Guardiola malgré ses excellentes statistiques. Enfin, le Real Madrid suivrait avec attention l’enquête dont Manchester City fait l’objet et qui pourrait inciter les Citizens à vendre. Cet intérêt relancé pour Erling Haaland n’est pas une bonne nouvelle pour le Français Karim Benzema, bientôt en fin de contrat chez les Merengue.