Haaland attiré en douce, le Real retente l’opération Bellingham

Dans l’attente d’une réponse de la part de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a pas fait une croix sur Erling Haaland. Les dirigeants madrilènes sont restés en contact avec l’attaquant de Manchester City qu’ils espèrent convaincre en toute discrétion. Une stratégie déjà utilisée avec succès pour Jude Bellingham l’été dernier.

Erling Haaland au Real Madrid… Le retour de la rumeur serait-il un moyen de mettre la pression sur Kylian Mbappé ? Marqué par le refus du Français en mai 2022, le club dirigé par Florentino Pérez attend cette fois une réponse rapide de l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Le pressing n’a pas l’air d’inciter le Parisien à accélérer sa prise de décision. Et pendant ce temps-là, nos confrères espagnols parlent de plus en plus de l’avant-centre de Manchester City.

D’après la Cadena SER, qui précise que la piste Kylian Mbappé reste d’actualité, le Real Madrid a mis en place une stratégie à long terme pour recruter le Norvégien. Le plan consiste à rester en contact régulier avec l’entourage du Cyborg, et à laisser des intermédiaires prendre la température avec Manchester City. Ainsi, les Merengue espèrent finir par convaincre Erling Haaland sans pour autant provoquer la colère de la direction mancunienne.

