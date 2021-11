Gareth Bale, un « joueur de golf » avec le foot comme loisir

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Gareth Bale fait désormais l'unanimité contre lui au Real Madrid, son départ en janvier prochain ne fera pleurer personne du côté de Santiago-Bernabeu.

Gareth Bale ne sera pas de retour avec le Real Madrid après la trêve internationale, puisque l’international s’est encore une fois blessé. Souffrant d’un souci musculaire, Bale sera absent au moins trois semaines, au moment où la formation de Carlo Ancelotti va voir son calendrier s’intensifier d’ici la fin de l’année. Alors que son contrat avec Madrid s’achève en juin prochain, après neuf ans passés au sein de la Casa Blanca, l’ailier de 32 ans rend de plus en plus fous les journalistes et les supporters du club espagnol, lesquels estiment que le joueur gallois se fout ouvertement du Real Madrid. Pour Ramon Besa, trop c’est trop, et cette nouvelle absence de Gareth Bale confirme que ce dernier n’a plus la tête au football, du moins avec les Merengue. « Bale est désormais un joueur de golf qui joue au football pendant ses jours de congé. C’est le monde à l’envers. Maintenant, il faut admettre que c'est un footballeur intermittent. S’il est resté à Madrid, c’est qu’il a parfois été décisif quand il a joué, mais désormais il s’intéresse davantage au golf qu’au football », fulmine le journaliste espagnol.

Où joue Gareth Bale ? A Madrid cela devient dur

Et Ramon Besa n’est pas le seul à avoir une telle image négative de Gareth Bale, lequel a récemment été pris à partie verbalement par des socios du Real Madrid. « Bale est un grand joueur quand il est en condition. Mais je l’avoue, parfois pendant plusieurs semaines, j'oublie qu'il est au Real Madrid. Je ne sais plus dans quelle équipe il joue », ironise Manuel Jabois, écrivain et célèbre journaliste d’El Pais. Tandis qu'il est évidemment hors de question de prolonger son contrat avec le club de Florentino Perez, Bale serait peut-être bien inspiré de trouver une porte de sortie au mercato d'hiver. A l'heure qu'il est, cela ne se bouscule pas autour du joueur gallois.