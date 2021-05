Esp : Zidane quitte le Real Madrid !

Dans : Liga.

Zinedine Zidane s'était donné quelques jours avant de décider de son avenir au Real Madrid. Et le coach français des Merengue va quitter son poste.

La journée avait débuté avec l’annonce du départ d’Antonio Conte de son poste d’entraîneur de l’Inter Milan, ce que le club italien a confirmé ce mercredi soir, et elle s’achève avec un coup de tonnerre encore plus énorme. En effet, Fabrizio Romano confirme que Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat. Le coach français était sorti très dépité d’une saison décevante pour les Merengue, le club espagnol étant sorti sans briller par Chelsea en Ligue des champions, et se ratant dans le sprint final en Liga. Après avoir pris un peu de temps, Zinedine Zidane a donc décidé que l’heure du départ avait sonné, donnant ainsi à Florentino Perez un peu de temps pour trouver un nouvel entraîneur. Ces derniers jours, le nom de Zizou circulait à la Juventus, même si Massimiliano Allegri semblait tenir la corde.

Quelques minutes après l'annonce du journaliste italien, AS a confirmé que la décision de Zinedine Zidane de quitter son poste avait été confirmée aux dirigeants et aux joueurs du Real Madrid dans la soirée.