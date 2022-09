Esp : Vinicius envoie déjà Benzema aux oubliettes

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, Vinicius Junior a pris une nouvelle dimension et s’est imposé comme un joueur majeur du Real Madrid.

Titulaire indiscutable à gauche de l’attaque madrilène aux yeux de Carlo Ancelotti, l’international brésilien confirme en ce début de saison sa forme resplendissante et son nouveau statut. Vinicius Junior n’est plus le jeune qui débute et qui doit apprendre dans l’ombre de Karim Benzema, d’Eden Hazard ou encore de Luka Modric. Il est désormais un joueur incontournable, capable de faire basculer les matchs du Real Madrid. Le nouveau statut de Vinicius Junior se confirme de semaines en semaines sur le terrain… mais également en dehors. Et pour preuve, le site Defensa Central dévoile que le Brésilien est le joueur qui fait vendre le plus de maillots depuis le début de la saison, devant Karim Benzema et Luka Modric. Une preuve de plus si cela était nécessaire du nouveau statut de « Vini ».

Vinicius fait plus vendre de maillots que Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Déjà auteur de 5 buts et de 4 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Vinicius Junior est devenu une icône au Real Madrid. Au-delà d’être irréprochable dans son comportement et d’être de plus en plus performant sur le terrain, le Brésilien devient également un emblème contre le racisme après la polémique de ce week-end en marge du match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Critiqué et visé par des cris de singe pendant le derby en raison de ses danses que les supporters de l’Atlético jugent provocantes après ses buts, Vinicius a encore répondu de la meilleure des façons face aux Colchoneros. A l’origine du but de Rodrygo et directement impliqué sur celui de Valverde, il a une fois de plus contribué au succès du Real Madrid. Ce qui est maintenant une habitude pour celui qui vend donc plus de maillots que Karim Benzema, qui l’aurait cru il y a encore quelques mois…