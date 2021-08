Esp : Vers une grosse surprise pour le n°10 du Barça

Dans : Liga.

Le départ de Lionel Messi au PSG a logiquement laissé un grand vide au FC Barcelone, qui doit se trouver un nouveau n°10…

Le règlement de la Liga espagnole interdit au FC Barcelone de retirer définitivement le n°10, contrairement à ce qui est possible en France. En Catalogne, on se demande donc qui va hériter du numéro mythique de Lionel Messi, la nouvelle star du Paris Saint-Germain. A en croire les informations obtenues par ESPN, une surprise n’est pas à écarter puisqu’un joueur devenu indésirable en raison de son gros salaire et de ses blessures à répétition est pressenti pour récupérer le numéro dix de Lionel Messi. Il s’agit de Philippe Coutinho, dont le nom a été associé à l’OM et à des clubs anglais en début de mercato, mais qui n’a toujours pas trouvé de porte de sortie et qui pourrait donc rester une saison de plus au FC Barcelone.

Coutinho favori pour récupérer le n°10

Le média rappelle que Philippe Coutinho est le choix le plus logique pour le FC Barcelone en ce qui concerne le numéro dix dans la mesure où le Brésilien avait ce numéro dans le dos à Liverpool mais également lors de son passage éclair au Bayern Munich en prêt. En Catalogne, le nom de Miralem Pjanic a également circulé pour récupérer le 10 de Lionel Messi, mais l’avenir incertain du Bosnien ne devrait pas lui permettre d’avoir ce privilège. Pour rappel, Pjanic est notamment en discussions avec la Juventus Turin pour un éventuel retour, même si rien n’est encore fait. Reste maintenant à voir si Philippe Coutinho, dont le talent n’est remis en cause par personne à Barcelone, sera en mesure d’effectuer une saison pleine en étant enfin épargné par les blessures. La saison dernière, le très talentueux meneur de jeu de Barcelone n’a disputé que 12 matchs de Liga.