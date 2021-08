Esp : Varane laisse un vide, le Real s’attaque à Fofana

Dans : Liga.

Après avoir perdu Sergio Ramos, le Real Madrid a laissé filer Raphaël Varane à Manchester United contre 50 ME.

Certes, le Real Madrid a récupéré David Alaba en provenance du Bayern Munich. Mais les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane laissent un gros vide dans la capitale espagnole, où l’on étudie un potentiel recrutement en défense centrale. Jules Koundé était pisté par le Real Madrid, mais le départ de Zinedine Zidane a refroidi la piste du défenseur du FC Séville, plus proche de Chelsea désormais. A en croire les informations du journaliste Fabrice Hawkins, ancien de la chaîne Téléfoot, c’est désormais vers Wesley Fofana que se tourne le Real Madrid.

Leicester exige 80 ME pour Fofana

Le Real Madrid est très intéressé par Wesley #Fofana. Échanges avec l’entourage du joueur depuis des semaines. Pas d’offre pour le moment. Le Real attend de voir comment évolue la situation de Kylian #Mbappé avant de se lancer éventuellement sur WF. (1/2)#Mercato — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 2, 2021

Transféré de Saint-Etienne à Leicester il y a un an, le défenseur tricolore a réalisé une saison exceptionnelle en Premier League. Du haut de son jeune âge, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre à son poste, et le Real Madrid est intéressé par son profil. Il faudra certainement sortir le carnet de chèques pour déloger Wesley Fofana de Leicester puisque les Foxes réclament près de 80 ME pour céder l’international espoirs français. Un tarif XXL sur lequel il est clair que le Real Madrid ne s’alignera pas cet été…