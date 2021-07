Dans : Liga.

Raphaël Varane n’a pas encore signé officiellement à Manchester United, mais un accord de principe a été officialisé par les deux clubs.

Le Real Madrid a donc décidé de devancer l’annonce officielle et souhaiter bon vent à l’un de ses défenseurs historiques. Plus de 10 ans après son arrivée, le Français aura tout gagné avec la Maison Blanche, et il va désormais rejoindre Manchester United très prochainement. Un gros transfert à un an de la fin de son contrat, après avoir refusé une prolongation, au moins le défenseur central permet de remplir quelques peu les caisses. Florentino Pérez et tout le Real Madrid ont donc tenu à rendre hommage à Varane.

« Notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 18 titres : 4 Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Ligues, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle », a lancé le Real Madrid, qui a perdu sa charnière centrale historique en quelques jours, mais a tenu à rendre hommage à la longue carrière madrilène de Raphaël Varane.