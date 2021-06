Esp : Un journaliste harcèle Zidane, c’est le clash

Dans : Liga.

Le 31 mai dernier, le quotidien sportif AS publiait une lettre ouverte de Zinedine Zidane, qui revenait sur son départ du Real Madrid.

« Cela fait très mal quand je lis dans la presse, après une défaite, qu’ils allaient me virer si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, parce que ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias » expliquait notamment Zinedine Zidane dans sa lettre ouverte. L’entraîneur tricolore a souffert des critiques lors de la fin de son aventure au Real Madrid, malgré des résultats honorables avec une demi-finale de Ligue des Champions et une seconde place en Liga. Dimanche après-midi, Zinedine Zidane a été invité à réagir à sa lettre ouverte par un journaliste qui le suivait dans les rues de Madrid, alors que le champion du monde 1998 se rendait au match de son fils Luca (Rayo Vallecano-Girone).

« Tu vas continuer à poser les mêmes questions idiotes ? » s’est agacé Zinedine Zidane devant la caméra de DirectoGOL, alors que le journaliste le suivait et le relançait sur sa lettre ouverte au Real Madrid. « Vas-tu poser les mêmes questions ? Ton travail est honteux. Je te connais et tu me connais. Il nous arrive toujours la même chose. Viens ici, arrête, viens ici, viens me parler, vas-y » s’est agacé Zinedine Zidane, qui a ensuite invité le journaliste à le suivre loin de la caméra. Les deux hommes se sont parlé à l’écart, à plusieurs mètres du caméraman qui n’a pas été en mesure de capter la scène, puis tout est visiblement rentré dans l’ordre. Mais ce micro-incident prouve à quel point Zinedine Zidane est sur les nerfs, ce qui explique en grande partie son départ du Real Madrid il y a deux semaines. Le coach tricolore, remplacé par son ancien mentor Carlo Ancelotti, ne devrait pas reprendre un poste cet été.