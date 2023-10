Esp ‍: Triplé de Griezmann, la légende se rapproche

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'Atlético de Madrid s'est imposé ce samedi soir à Vigo avec un triplé d'Antoine Griezmann. Le buteur français se rapproche de Luis Aragones, l'attaquant légendaire des Colchoneros.

29e, 64e et 71e. Antoine Griezmann a frappé trois fois ce samedi soir en déplacement contre le Celta Vigo, confirmant que désormais tout était revenu comme avant son passage raté au Barça, lorsqu’il faisait régner la terreur dans les défenses de Liga. A 32 as, le natif de Mâcon réussit un début de saison foudroyant avec l’équipe de Diego Simeone, puisqu’il compte déjà 7 buts en Liga, soit seulement un but de moins que Jude Bellingham, la terreur du Real Madrid et actuel meilleur buteur du championnat d’Espagne. Sous le maillot de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann en est déjà à 165 réalisations en 352 matchs toutes compétitions confondues. Avec ce triplé, le champion du monde 2018 revient à sept unités du meilleur buteur historique du club, le regretté Luis Aragones qui en avait marqué 172 buts.

Un record pas du tout anodin pour Antoine Griezmann comme il l’avait reconnu il y a quelques mois. « A l’Atlético de Madrid, j’ai besoin de gagner des choses, d’être un joueur très important, d’entrer dans l’histoire du club, d’essayer de rattraper Luis Aragones au nombre de buts. J’ai hâte d’y arriver. Avant, je voyais cela comme un long chemin, mais maintenant, c’est une opportunité unique », confiait Griezmann, qui devrait rapidement prendre les commandes de ce classement historique dans l’histoire du club dirigé par Diego Simeone.