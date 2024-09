Esp ‍: Szczesny au Barça, il arrive lundi en urgence absolue

C’est l’une des surprises de ces derniers jours. Pour pallier la grave blessure de Marc-André Ter Stegen jusqu’à la fin de la saison, le FC Barcelone a décidé de recruter Szczesny, pourtant à la retraite. La signature sera officielle dans quelques jours.

Son arrivée n’est désormais plus qu’une question d’heures. Wojciech Szczesny va signer au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison pour pallier la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, opéré ces derniers jours après avoir subi une rupture du tendon rotulien du genou droit lors d’une sortie aérienne sur la pelouse de Villarreal le week-end dernier. Le gardien polonais avait pourtant annoncé sa retraite à 34 ans après l’Euro 2024 qu’il a disputé avec la Pologne cet été. La direction catalane a cependant choisi de donner sa chance à l’ancien portier d’Arsenal et de la Juventus, qui arrivera à Barcelone ce lundi avant de passer dans la foulée sa visite médicale selon les informations du quotidien espagnol Sport. Il prendra ensuite part à une préparation physique particulière et espère être rapidement prêt pour figurer dans le groupe de Hansi Flick.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg