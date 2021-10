Esp : Suarez pointe le souci de Griezmann à l’Atlético

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sur la lancée de ses performances avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann connaît un retour difficile à l’Atlético Madrid. L’attaquant français n’est plus aussi décisif ni intégré dans le collectif. Ce qui n’inquiète pourtant pas son coéquipier Luis Suarez.

Vainqueur de la Ligue des Nations avec l’équipe de France, Antoine Griezmann va retrouver l’Atlético Madrid avec le sourire. L’attaquant des Bleus, un peu dans l’ombre de Karim Benzema et de Kylian Mbappé, n’a pas forcément impressionné pendant ce Final 4. Mais ses prestations restaient plus satisfaisantes que celles proposées en club de depuis le début de la saison.

Car hormis le but de la victoire inscrit face au Milan AC (2-1) en Ligue des Champions, Antoine Griezmann ne s’est jamais montré à son avantage. L’ancien joueur du FC Barcelone ne crée aucune différence et n’est pas non plus décisif en Liga. Ce n’est pas un hasard si le Français n'entre pas toujours dans le onze de l’entraîneur Diego Simeone, que l'on sait fan de son ex-leader technique. Il n’y a pourtant rien d’inquiétant si l’on en croit son coéquipier Luis Suarez, persuadé que la recrue estivale doit simplement s’intégrer dans le collectif madrilène avant de pouvoir exprimer son potentiel.

« Griezmann n’a pas besoin d’adaptation »

« C'est un joueur dont tout le monde connaît les qualités, a confié l’attaquant uruguayen lors d’un événement autour du jeu FIFA. Il évolue à un très haut niveau quand il est en confiance. Il connaît le club, il connaît ses coéquipiers, il n'a donc pas besoin de période d'adaptation mais plutôt d'être en phase avec l'équipe, comme tout nouveau joueur en a besoin. Mais il est déjà très bien adapté dans ce sens. » Pendant leur saison commune au Barça, on ne peut pas dire que Luis Suarez et Antoine Griezmann aient trouvé des automatismes. Le style de jeu plus direct de l’Atlético Madrid leur sera peut-être plus favorable au fil des mois.