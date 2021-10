Esp : Samuel Umtiti en larmes à Barcelone, son témoignage poignant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Plombé par les blessures au genou depuis la Coupe du monde, Samuel Umtiti est plus que jamais sur le chemin du retour avec le FC Barcelone.

Le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais est de nouveau opérationnel, pour le plus grand bonheur des supporters du FC Barcelone et de l'Equipe de France, très attachés à celui qui a cassé la démarche au Mondial. Et pour cause, Samuel Umtiti a vécu une saison 2020-2021 très difficile, plombée par les blessures, avec seulement 16 apparitions. Devant la fragilité de son défenseur, le club blaugrana a tenté de s’en séparer au mercato estival. Mais certain de revenir à son meilleur niveau, Samuel Umtiti n’a pas lâché l’affaire et a refusé de partir. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, le champion du monde 2018 a raconté le poignant entretien qu’il a eu avec son président Joan Laporta lors du mercato estival.

« Oui, nous avons parlé. C’était une conversation très importante pour moi, j’avais besoin de parler et de clarifier les choses, que le président sache je suis bien, au top et que je veux aider le club. C’est la seule chose que je voulais dire. J’ai dit au président que je m’entrainais fort, que j’étais bien » explique Samuel Umtiti, dont le nom a circulé à l’Olympique de Marseille ou encore à l’Olympique Lyonnais, son club formateur, durant le mercato estival. Également associé à des clubs de milieu de tableau en Premier League, Samuel Umtiti a fait le choix de rester au FC Barcelone. La conversation avec Joan Laporta a été décisive dans son choix. « Big Sam » raconte…

Umtiti en larmes face au président du Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

« Il m’a vu bien, faire des bons matchs et m’a demandé de prouver. Il ne me connaissait pas et moi non plus, nous avons bien parlé entre hommes » poursuit-il. « Nous avons parlé de thèmes très durs et c’était très intense, poursuit-il. Est-ce que j’ai pleuré ? Oui. Parce qu’il y a des sujets dont je ne parle pas beaucoup mais qui me tiennent à cœur… Depuis le premier jour, j’ai prouvé que je suis un travailleur, que j’aime ce club mais au final, tout a changé ». Reste que pour l’instant, les efforts de Samuel Umtiti ne sont pas récompensés. Car malgré son retour à un bon niveau physique, l’entraîneur du FC Barcelone n’a pas offert la moindre minute de jeu à l’international tricolore en match officiel. De quoi envisager un départ lors du prochain mercato hivernal ?

📝 ~ Bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2023, la FIFA pourrait fixer l'indemnité de départ d’Umtiti en invoquant une cause sportive justifiée.



[Mundo Deportivo] pic.twitter.com/5MtLgmw0V6 — Univers Barca 🇵🇸 (@UniversBarca) October 13, 2021

Rien n’est impossible à ce sujet dans la mesure où le Mundo Deportivo expliquait il y a une semaine que Samuel Umtiti songeait à demander sa résiliation de contrat au FC Barcelone. Le média catalan affirmait que l’international tricolore avait l’intention de s’appuyer sur l’article 18.3 du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA, qui prévoit qu’un joueur disputant moins de 10 % des matchs de son club peut demander la résiliation de son contrat auprès de l’instance mondiale du football. Reste maintenant à voir si Samuel Umtiti ira au bout de cette procédure, lui qui perçoit un confortable salaire au FC Barcelone et dont les déclarations laissent plutôt penser qu’il va se battre jusqu’au bout pour récupérer une place de titulaire dans l’esprit de son entraîneur Ronald Koeman.