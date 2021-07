Esp : Sacrifier Griezmann pour Messi, Koeman assume totalement

Dans : Liga.

En raison d’une masse salariale largement supérieure à la limite fixée par la Liga, le FC Barcelone ne peut pas valider la prolongation de Lionel Messi. Pour réintégrer l’attaquant actuellement libre de tout contrat, le club catalan doit vendre. Et tant pis si le Français Antoine Griezmann doit être sacrifié.

A près d’un mois de la reprise du championnat, le FC Barcelone se retrouve dans une situation urgente. Non seulement la direction n’est pas en mesure d’inscrire les recrues Emerson, Eric Garcia, Sergio Agüero et Memphis Depay. Mais surtout, la prolongation de Lionel Messi ne peut pas être validée. En cause, la masse salariale du club qui dépasse largement la limite imposée par la Liga, dont le président Javier Tebas a lancé un nouvel avertissement au Barça cette semaine.

Dans ces conditions, tout le monde ou presque est à vendre dans l’effectif de Ronald Koeman. A commencer par les joueurs à la fois chers et décevants. Cette description correspond notamment à l’attaquant Antoine Griezmann que l’entraîneur blaugrana se dit ouvertement prêt à sacrifier pour garder Lionel Messi. « Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons. S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre », a confié le Néerlandais.

Le Barça prêt à tout pour Messi

« Nous verrons qui reste et qui part car nous avons encore beaucoup de joueurs, mais il est clair que la priorité, c'est que Messi reste avant tout, a insisté Ronald Koeman. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum. » Autant dire que le possible sacrifice vaut aussi pour l’autre Français Ousmane Dembélé.