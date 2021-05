Esp : Plus d'argent à Barcelone, les cadres vont pleurer

Dans : Liga.

Dans le rouge financièrement, le Barça a convoqué les agents de plusieurs joueurs cadres (Piqué, Alba, Busquets) pour les informer qu'ils devront baisser leur salaire pour continuer au club.

Depuis son élection en mars dernier au poste de président, Joan Laporta ne chôme pas. La priorité numéro 1 étant évidemment la prolongation de Lionel Messi, en fin de contrat au mois de juin et qui est ardemment courtisé par le PSG. Encore inimaginable il y a quelques semaines, la mission semblerait en bonne voie, puisque La Pulga aurait finalement choisi de rester à Barcelone. Mais le travail de Laporta ne s'arrête pas là. Il doit régler les énormes soucis financiers rencontrés par le club, la faute majoritairement à une gestion sportive parfois douteuse de la part de l'ancienne direction, qui n'hésitait pas à surpayer certains joueurs. Mais la fête est finie. Dans le rouge économiquement parlant, le Barça doit réagir. Et pour que la prolongation de Messi puisse voir le jour, d'autres vont devoir faire des efforts. Ou bien aller voir ailleurs.

Le Barça serre la vis

Le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle que le Barça a convoqué les agents de plusieurs cadres de l'effectif. Parmi eux, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba. Pour espérer continuer à Barcelone, ces joueurs devront accepter des baisses de salaire. Aujourd'hui moins performants que lors de leurs plus belles années, ils bénéficient pourtant toujours d'une rémunération XXL négociée avec les anciens dirigeants. Joan Laporta a expliqué que cette situation ne pouvait plus durer. À la fin de ces entretiens, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont été appelés pour assister à une présentation de la situation financière rencontrée par le club. Dans les jours à venir, de nouveaux entretiens, individuels cette fois-ci, auront lieu pour mettre les choses au clair concernant l'avenir de chaque joueur. Toujours selon Mundo Deportivo, la mise au point a été faite dans le plus grands respect, face à des joueurs qui représentent quand même l'âme du club. À l'inverse, des éléments à grosse cote mais arrivés plus récemment pourraient eux être vendus pour renflouer les caisses. Parmi eux, Antoine Griezmann, auteur d'un superbe but lors de la dernière journée de Liga ce samedi.