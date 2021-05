Esp : Lionel Messi prolonge au Barça, le scoop tombe !

Dans : Liga.

Le suspense concernant la suite de la carrière de Lionel Messi semble se réduire puisque ce samedi, BeInSports Mena annonce que le joueur argentin va prolonger au FC Barcelone.

A quelques heures de ce qui sera le dernier match du FC Barcelone, ce sera ce samedi contre Eibar dans une rencontre de Liga sans enjeu et dont Lionel Messi a été dispensé, le correspondant en Espagne de BeInSports Mena (Moyen-Orient et Afrique du du Nord) annonce que le sextuple Ballon d’Or a finalement choisi de prolonger son contrat avec le Barça. L’an dernier, la star argentine avait exigé un bon de sortie, ce que Josep Maria Bartomeu lui avait refusé, et les mois passaient sans que Lionel Messi ne fasse son choix, ce qui forcément inquiétait du côté du Camp Nou. Alors que le nom de la Pulga circulait au Paris Saint-Germain, à Manchester City ou même à Miami, le média sportif qatari affirme donc qu’à 33 ans Leo Messi va continuer à évoluer sous le maillot du Barça. Pour l’instant, aucun média catalan ne confirme cette information