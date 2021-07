Esp : Messi, le Barça cherche encore la solution miracle !

Dans : Liga.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Lionel Messi est proche d’un accord pour une prolongation de contrat au FC Barcelone.

Le club catalan doit toutefois dégraisser afin de réduire sa masse salariale avant d’officialiser la prolongation du contrat de Lionel Messi. Il convient dans ce dossier de respecter les règles du fair-play financier mais également de la Liga espagnole, qui impose à chaque club un plafond salarial. Avec les signatures de Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone a augmenté sa masse salariale et doit par conséquent se séparer de certains indésirables comme Samuel Umtiti, Clément Lenglet ou encore Philippe Coutinho et Martin Braithwaite avant d’officialiser la prolongation de sa star argentine de 33 ans.

En conférence de presse en marge de la présentation de Memphis Depay, le président Joan Laporta a promis que le FC Barcelone mettait tout en œuvre pour rendre possible la prolongation de Lionel Messi, attendue par tout un peuple. La solution au problème n'est toutefois pas encore trouvée. « Le joueur a dit qu'il veut continuer, il n'y a aucun doute. Nous progressons dans les négociations, nous avons tous la même volonté. C'est un rêve que nous voulons transformer en réalité. Espérons que la signature sera pour bientôt. Nous devons suivre les règles, c'est évident, mais nous avons confiance, soit en réduisant la masse salariale, soit en trouvant une formule acceptable pour la Liga. Il y a de la bonne volonté à la Liga, le président est le premier intéressé quand il s'agit de voir venir dans notre championnat de grands joueurs comme Memphis. Le fair-play financier est un problème qui existe mais nous avons confiance dans le fait que nous allons le résoudre » a affirmé le président barcelonais, qui ne se fait visiblement pas trop de soucis quant à l’avenir de Lionel Messi, qui est pourtant libre de tout contrat à ce jour…