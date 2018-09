Esp : Les salaires explosent au Real Madrid, le PSG accusé !

Dans : Liga, PSG.

Lancée dans une croisade anti-PSG, une partie de la presse espagnole sportive espagnole ne rate jamais une occasion de critiquer le Paris SG et surtout les fonds qataris qui financent le club de la capitale. Ce lundi, évoquant l'incroyable augmentation de la masse salariale du Real Madrid, Marca estime que le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité en offrant des salaires colossaux à ses joueurs, ce qui oblige les autres cadors européens à mettre la main à la poche. Et forcément, le Real Madrid est presque présenté comme une victime de la politique du PSG.

Du côté des Merengue, le budget des salaires est en effet passé de 145ME à 280ME en seulement cinq ans, avec en plus 54,8ME de primes versées la saison dernière. Et si le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus permettra d'économiser 50ME, cette somme a déjà été dépensée avec le contrat de Thibaut Courtois et l'augmentation de salaire promise à Luka Modric pour qu'il reste cet été. Nul doute que Javier Tebas va se saisir de ces chiffres pour encore une fois charger le Paris SG, le patron de la Liga étant lancé dans un combat permanent avec Nasser Al-Khelaifi.